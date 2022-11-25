Апелляция не прошла: приговор алтайской учительнице, попавшей под поезд с учениками, вступил в силу

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор в отношении 43-летней учительницы, которая попала в ДТП с поездом в Тальменском районе. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ранее суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для изменения приговора, указав, что назначенное наказание является справедливым, соответствующим как тяжести совершённого преступления, так и личности виновной.

Напомним, что 29 ноября учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале, не убедившись в безопасности манёвра и отсутствии поезда. Проигнорировав требования дорожных знаков и разметки, женщина допустила столкновение со снегоуборочным поездом.

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Происшествия Попавшей с детьми под поезд алтайской учительнице дали 5,5 года колонии

Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, чудом выжил один мальчик.

В сентябре суд огласил приговор — женщину приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима, а также лишили права управления транспортным средством сроком на три года. Также её обязали выплатить в общей сложности 10,6 млн рублей морального ущерба семьям погибших детей и пострадавшего мальчика.