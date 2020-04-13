Apple и Google будут отслеживать контакты зараженных коронавирусом людей

Apple и Google объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Корпорации работают над технологией, которая сможет отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом, пишет РИА "Новости".

"Мы считаем, что никогда еще не было более важного момента для совместной работы над решением одной из самых насущных проблем в мире, чем сейчас", – утверждается в сообщении.

Реализацию идеи планируется проводить в два этапа. В мае будет разработан интерфейс, который будет доступен на всех устройствах, несмотря на то, какая операционная система на них установлена. На втором этапе будет разрабатываться технология, которая при помощи Bluetooth сможет отслеживать контакты зараженных.

Подчеркивается, что безопасность личных данных пользователей не будет нарушена.