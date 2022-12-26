Apple лишил россиян популярных функций iPhone 14 из-за ухода из страны

Операторам не удалось договориться о возможности использовать функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонков по Wi-Fi (VoWiFi)

26 декабря 2022, 16:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания Apple отказалась включить в смартфоны линейки iPhone 14 поддержку функций VoLTE и VoWiFi, сообщает «Ъ».

Как рассказали газете российские операторы связи «Вымпелком», «Мегафон» и Tele 2, им не удалось договориться о возможности использовать функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонков по Wi-Fi (VoWiFi). На ввезенных смартфонах iPhone 14 эти функции работают некорректно, либо вообще не предусмотрены.

В частности, из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети. Остался «условно универсальный» профиль, который не учитывает особенностей и возможностей сетей.

При этом генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах России уже превысила 60%. По его мнению, функция VoWiFi используется значительно реже, но она остается популярной в регионах.