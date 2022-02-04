Apple открыла официальное представительство в России

Компания Apple первой исполнила требование закона “О приземлении“ и открыла своё официальное представительство в России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

“Создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено”, — сказано в сообщении.

Закон “О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России” вступил в силу 1 января. Закон предусматривает обязательное открытие филиала или официального представительства для иностранных компаний в России.

Компаниям, которые откажутся выполнять все требования, могут запретить распространять рекламу о сайте или на нём самом, получать платежи в свой адрес, попадание в поисковую выдачу и частичное или полное ограничение доступа к ресурсу.