Apple включила карты «Мир» в качестве способа оплаты

Apple включила карты «Мир» в качестве возможного способа оплата в учётной записи Apple ID. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь на сайте организации среди способов оплаты в учётной записи Apple ID значится следующий список: Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счёт мобильного телефона через поддерживаемых операторов, остаток на счёте Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes или внесения средств и карты платёжной системы «Мир».

Напомним, ранее владельцы устройств Apple сообщали о сбоях во время оплаты приложений в магазине App Store. Также Центральный банк сообщал, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны.

Сама Apple в начале марта сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. В результате официальные магазины Re:store закрылись на сутки, после чего продолжили работать в штатном режиме.