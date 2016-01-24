Apple выпустит бюджетный iPhone5se этой весной

Корпорация Apple в начале апреля 2016 года планирует выпустить в продажу смартфон iPhone5se. Об сообщает Lenta.ru.

Существуют две расшифровки аббревиатуры "se" в названии гаджета — "iPhone 5 special edition"("специальное издание") или "iPhone 5s enhanced" ("усовершенствованный").

Внешней новый смартфон будет похож на iPhone 5s. Изменится только форму переднего стекла, которое получит закругленные края, как у нынешнего поколения флагманов компании.

Что касается технических характеристик, то новые iPhone будут полностью совпадать с iPhone 6. Аппарат снабдят 8-мегапиксельной основной и 1,2-мегапиксельной фронтальной камерами, функцией NFC для бесконтактных платежей и чипом A8.

Устройство будет поддерживать съемку и демонстрацию Live Photo, однако в нем не предусмотрена функция 3D Touch.