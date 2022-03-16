Арбитражные суды в России подверглись хакерской атаке

Неизвестные разместили на них баннеры с политическими лозунгами

16 марта 2022, 07:41, Илья Звягинцев

Сайты арбитражных судов в России подверглись хакерской атаке. Информация об этом появилась в СМИ и соцсетях.

Взломаны оказались сайты в Московской, Новосибирской, Томской, Мурманской областях, Красноярском, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском, Приморском краях, республиках Саха и Тыва.

На некоторых из них взломщики разместили баннеры с политическими лозунгами, а другие сайты просто оказалось недоступны.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать поддельные сайты, для того чтобы проверять слитую базу личных данных россиян.

Мошенники начали использовать поддельные сайты для проверки слитой базы карт

Мошенники начали использовать поддельные сайты для проверки слитой базы карт

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