Арбитражные суды в России подверглись хакерской атаке

Сайты арбитражных судов в России подверглись хакерской атаке. Информация об этом появилась в СМИ и соцсетях.

Взломаны оказались сайты в Московской, Новосибирской, Томской, Мурманской областях, Красноярском, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском, Приморском краях, республиках Саха и Тыва.

На некоторых из них взломщики разместили баннеры с политическими лозунгами, а другие сайты просто оказалось недоступны.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать поддельные сайты, для того чтобы проверять слитую базу личных данных россиян.