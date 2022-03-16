Арбитражные суды в России подверглись хакерской атаке
Неизвестные разместили на них баннеры с политическими лозунгами
16 марта 2022, 07:41, Илья Звягинцев
Сайты арбитражных судов в России подверглись хакерской атаке. Информация об этом появилась в СМИ и соцсетях.
Взломаны оказались сайты в Московской, Новосибирской, Томской, Мурманской областях, Красноярском, Краснодарском, Алтайском, Хабаровском, Приморском краях, республиках Саха и Тыва.
На некоторых из них взломщики разместили баннеры с политическими лозунгами, а другие сайты просто оказалось недоступны.
Ранее сообщалось, что злоумышленники стали использовать поддельные сайты, для того чтобы проверять слитую базу личных данных россиян.
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