Археологи нашли клад в Москве с монетами времен Екатерины II

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Археологи в Москве обнаружили клад старинных монет, которыми расплачивались в эпоху Екатерины II и Павла I, пишет "Российская газета".

Раскопки были проведены на Петровском бульваре. Специалисты нашли 12 медных монет. По мнению археологов, деньги лежали в мешке и кошельке. Очевидно, со временем они истлели, а металл сохранился.

Скорее всего, монеты были в ходу в XVIII веке. Клад этот уникален, но сумма относительно небольшая. Вероятно, деньги предназначались для бытовых нужд.