Археологи нашли могилу 13-летней ведьмы в Италии

Археологи нашли в Италии скелет 13-летней девочки, которая в Средние века была захоронена как колдунья. Об этом пишет ren.tv





Специалисты решили, что останки принадлежат колдунье, так как ее тело было сожжено и положено в могилу вниз лицом.

Находку обнаружила группа исследователей из Папского института христианской археологии в Ватикане в комплексе Сан-Калочеро в городе Альберго на территории древнего костела V-VI веков. Предположительно, он был окончательно заброшен в 1593 году, а захоронение относится к раннему Средневековью.





Такие захоронения сейчас встречаются все реже, как и другие необычные способы захоронения. Например, когда жертву обезглавливали, клали ей в рот кирпич или камень, расчленяли. Как сообщается, такие способы погребения свидетельствовали о неприятии человека при жизни.





Возможно, девочку, чьи останки нашли археологи, считали ведьмой из-за ее болезненного вида. Эксперты выяснили, что девочка болела цингой, а также могла страдать эпилепсией.



