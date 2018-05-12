Архитектор из Новосибирска изготовил объемные открытки с Крымским мостом

Фото: Никита Кутенков / news.ngs.ru

Архитектор из Новосибирска Никита Кутенков создал серию объемных открыток в стиле киригами, посвященную красивым мостам. Об этом пишет портал "НГС.Новости".

В коллекции присутствуют четыре открытки: с Крымским мостом, с Золотым и Русским мостами во Владивостоке, а также с Бугринским мостом, которую Кутенков выпустил ранее.

Архитектор отметил, что решил заняться мостам, так как его вдохновило строительство и открытие Крымского моста. "Идея мне такая пришла ещё задолго до завершения строительства, может, года полтора или даже два назад", - добавил он.

По словам Кутенкова, его заинтересовал Крымский мост, поскольку он внешне похож на Бугринский. Подчеркивается, что открытку с этой достопримечательностью города архитектор создал давно и решил продолжить серию. Так, несколько месяцев назад появилась объемная открытка с изображением моста через Керченский пролив.

Архитектор рассказал, что сделал открытку с Крымским мостом в начале 2018 года. "Я подумал, что, наверное, можно ещё что-то сделать. Начал изучать, какие у нас есть в России современные новые мосты. Оказалось, что во Владивостоке есть два тоже красивых моста, о них сейчас мало слышно, но это тоже знаковые, серьёзные строения. <...> Они меня тоже сильно вдохновили, и я сделал целых два [открыточных] моста для Владивостока", — добавил Кутенков.

Киригами — вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание бумаги в процессе изготовления модели. Это основное отличие киригами от других техник складывания бумаги.