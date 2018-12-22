Артисты на "России 1" высмеяли россиян за веру российскому телевидению

Телеканал "Россия 1" опубликовал отрывок из передачи "Субботний вечер с Николаем Басковым" от 15 декабря, пишет "URA.RU".

На видео Анна Семенович и Святослав Ещенко в песне высмеивают россиян за излишнюю доверчивость к телевидению.

В ролике представлена музыкальная постановка, рассказывающая историю зрителя и ведущего. Показаны узнаваемые типажи телеведущих из кулинарных, политических и медицинских передач.

Артисты поют о том, что россиянам нужно идти за советом не к телеэкрану, а к специалисту. "Пускай готовят повара, лечить пусть будут доктора, актер — играть, певица — петь, а мы — смотреть", — заключают Семенович и Ещенко.