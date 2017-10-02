"Ашан" запускает в России онлайн-продажу продуктов питания 

В настоящее время один из крупнейших в мире операторов розничных сетей тестирует новую функцию на некоторых бакалейных товарах, кондитерских изделиях и напитках, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал президент "Ашан Ритейл России" Франсуа Реми, сейчас специалисты сети гипермаркетов изучают условия, при которых возможно запустить интернет-продажи.

В планах – расширить тестовый набор продуктов, добавив овощи и фрукты, рыбу и мясо. С начала работы интернет-магазина в приоритете будет доставка продуктов на дом, но функция заказа и самовывоза в магазине также будет доступна для покупателей.

Как отмечается, интернет-продажи начали тестировать еще в 2014 году. Функция пользовалась спросом, но требовала существенной доработки.