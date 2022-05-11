Астролог Павел Глоба рассказал о благоприятных и неблагоприятных днях в мае

Известный астролог Павел Глоба дал несколько советов на май для всех знаков зодиака. Его слова передаёт Kleo.

Главная рекомендация, которую даёт Глоба, — жить здесь и сейчас, а не строить долгосрочные планы. При этом эксперт отмечает, что к большинству знаков зодиака звёзды в этом месяце будут благосклонны.

Благоприятными станут 2, 15, 18, 20, 21 и 25 числа. Именно на эти дни астролог советует перенести важные дела. 6, 9, 11, 26 и 30 — дни неблагоприятные, которые стоит просто переждать.

В вопросе финансов Глоба советует отказаться от азарта. По словам астролога, звёзды будут благосклонны к тем, кто любит труд, но не бросается в омут с головой.

Специалист также рекомендует всем знакам зодиака обратить внимание на своё здоровье в мае и отказаться от любовных интриг, сосредоточившись на семье.

Ранее Павел Глоба рассказал о трёх знаках зодиака, которым сказочно повезёт в мае.