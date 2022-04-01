Авария на ЛЭП оставила без света половину Горно-Алтайска

1 апреля Майма и часть Горно-Алтайска остались без света. Причиной, по информации ЦУР Республики Алтай, стала авария на ЛЭП, идущей от Бийска.

В Горэлектросети сообщили, что из-за аварии на сети 110 кВ отключение электроэнергии произошло в Майме и на большей части Горно-Алтайска.

Как отмечает «Банкфакс», потребление электроэнергии Республикой Алтай покрывается за счёт перетоков по внешним связям с электрической сетью Бийского энергорайона энергосистемы Республики Алтай и Алтайского края.