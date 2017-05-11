Авиакомпании США могут запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы

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Американские авиакомпании могут обязать ввести запрет на пронос ноутбуков в салоны самолетов, прибывающих в США из некоторых европейских стран, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Такие меры может принять администрация президента США Дональда Трампа относительно авиакомпаний United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines. Возможно, в скором времени об этом объявит Министерство внутренней безопасности США. Но когда это произойдет - неизвестно.

В четверг, 11 мая, пройдет встреча представителя администрации президента с сотрудниками американских авиакомпаний.