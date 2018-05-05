Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии из Средиземного моря

Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к ударам против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

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Операция началась 3 мая. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", - заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входят авианосец класса "Нимиц" "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.