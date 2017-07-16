Автобус опрокинулся в Марий Эл: 30 пострадавших

В Моркинском районе Республики Марий Эл опрокинулся пассажирский автобус, который вез рабочих на птицефабрику "Акашевская", пишет "Российская газета".

По предварительным данным, водитель заснул за рулем, и машина опрокинулась. Пострадали 30 человек, включая водителя, сообщили в региональном управлении МВД.

Травмы средней тяжести, в том числе переломы, получили шесть человек, сейчас им оказывается необходимая помощь. У остальных пострадавших легкие травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.