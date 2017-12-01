Автоцентр "Реал" приглашает 2 декабря на "Зимние забавы" в Барнауле

2 декабря в 12 часов автоцентр "Реал" приглашает на "Зимние забавы" для всей семьи. Гостей ждут гонки на санях, забеги в валенках, бои из снежкометов, а также приятные подарки и призы. Пришедших обещают угостить горячим пловом и согреть глинтвейном.

Кроме того, автоцентр приготовил сюрприз для участников "Зимних забав", которые в числе первых смогут оценить качество новых представленных автомобилей Subaru XV, Kia Rio X-Line, Mazda CX-5. В этот день можно будет пройти тест-драйв прямо во время мероприятия.

Также специалисты сервисного центра "Реал" готовы позаботиться об автомобилях гостей зимнего праздника. Так, можно будет воспользоваться очень выгодным предложением и подготовить автомобиль к зиме.

На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Только 2 декабря возможно пройти оценку по программе трейд-ин и получить выгодное предложение на покупку нового автомобиля.

Зимние забавы от Автоцентра "Реал" начнутся в 12 часов по адресу:

г. Барнаул, Правобережный тракт, 29 а

Подробности и запись по телефону 8 (3852) 200-555

Заказать обратный звонок можно на сайте www.real-cars.ru

Официальный партнер мероприятия: СПАО "РЕСО-Гарантия"