Автоэксперт предупредил россиян о том, что в стране заканчивается запас иномарок

Автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил о том, что в России заканчивается запас иномарок. Его слова передает РИА Новости.

«Это факт, который остается фактом: на сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят», — сказал Моржаретто.

По его прогнозам, запаса иностранных машин в стране хватит на 3-6 месяцев.

Можаретто напомнил, что что с марта многие сборочные предприятия иностранных компаний приостановили работу, зарубежные автомобили практические не поставляются.

При этом в Калининграде до сих пор собираются корейские машины, а другие иномарки в стране могут заменить авто из Китая.