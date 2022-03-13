Автоэксперты прогнозируют возможный рост числа угонов в России

Представители нескольких страховых компаний предполагают, что в России может вырасти число автоугонов. Об этом сообщает Autonews.

«В текущей ситуации мы считаем, что может увеличиться как количество попыток мошенничества с автомобилями, так и число угонов. Всё будет зависеть от доступности и стоимости запчастей в ближайшем будущем, так как пока ещё существуют альтернативные варианты», — сказано в сообщении.

Специалисты предполагают, что в России может вновь начать развиваться чёрный рынок автозапчастей, а угонять автомобили у владельцев будут именно для того, чтобы в дальнейшем просто разобрать их на составляющие.