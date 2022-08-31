Автограф Михаила Горбачёва продают за 3500 рублей в Новосибирске

Житель Новосибирска продаёт автографы Михаила Горбачёва. Объявление он разместил на «Авито».

Подпись первого и последнего президента СССР сибиряк оценил в 3500 рублей. На выбор есть 10 фотографий с автографами, можно купить любую понравившуюся.

«По всем вопросам пишите. Состояние отличное. Доставка заказным письмом по России — 50 рублей», — коротко отметил автор объявления.

Автографы Горбачёва / Фото: avito.ru

Стоит отметить, что объявление жителя Новосибирска не единственное на сайте, однако имеет самую низкую цену. К примеру, за несколько часов появилось ещё два предложения — за 19 тысяч рублей и за 200 тысяч рублей.

Кстати, в 2019 году автограф Горбачёва продали за невероятную сумму — 12 млн рублей.

Напомним, Михаил Горбачёв скончался 30 августа на 92-м году жизни. Что стало причиной смерти известного политика, читайте в материале amic.ru.