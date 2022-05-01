Автомобиль перевернулся на крышу, вылетев с трассы в Алтайском крае

1 мая в Алтайском крае легковой автомобиль попал в аварию на трассе Мамонтово — Алейск и перевернулся на крышу. Снимок с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «В КУРСЕ 22».

Предположительно, машина легла на крышу после того, как упала вниз с дороги, которая находится на возвышенности. По словам очевидцев, пострадал водитель — его госпитализировали в больницу с переломами. На месте также работали сотрудники полиции.