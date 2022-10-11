Автомобили тонут в море камней в барнаульских новостройках

Жители барнаульских новостроек пожаловались на отсутствие нормальной дороги. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.

Проблемный участок расположен на перекрёстке 65 лет Победы — Сергея Семёнова. Дорога здесь усыпана камнями, в которых автомобили тонут. После того как машина осела, выехать получается не у всех.

По словам местных жителей, ежедневно приходится вытаскивать несколько застрявших автомобилей.

Недовольные ситуацией горожане задаются вопросом о том, когда на данном участке уложат асфальт.