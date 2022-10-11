Автомобили тонут в море камней в барнаульских новостройках
Каждый день, по словам горожан, приходится вытаскивать по несколько машин
11 октября 2022, 17:40, Илья Звягинцев
Жители барнаульских новостроек пожаловались на отсутствие нормальной дороги. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Barnaul22.
Проблемный участок расположен на перекрёстке 65 лет Победы — Сергея Семёнова. Дорога здесь усыпана камнями, в которых автомобили тонут. После того как машина осела, выехать получается не у всех.
По словам местных жителей, ежедневно приходится вытаскивать несколько застрявших автомобилей.
Недовольные ситуацией горожане задаются вопросом о том, когда на данном участке уложат асфальт.
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