Автомобилисты смогут заполнять европротокол о ДТП с двух устройств

Автомобилисты в случае ДТП смогут заполнять европротокол с двух устройств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева.

По словам Уфимцева, страховщики ОСАГО с 28 апреля предоставят сервис удалённой подачи извещений о ДТП. Это позволит оформлять электронное извещение не с одного устройства, как было ранее, а с двух. Кроме того, для оформления европротокола водителям не придётся устанавливать никаких дополнительных приложений — достаточно будет приложения страховой компании.

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Также Уфимцев отметил, что сервис удалённой подачи будет осуществляться через специальный SDK-модуль. Этот модуль — отечественная разработка российского подрядчика. Работа осуществлялась вместе с «Госуслугами».

Ранее Центробанк сообщал, что максимальный тариф ОСАГО в 2022 году вырос для нескольких категорий машин. Для легковых авто рост составил 10%, для общественного транспорта — 4,9%, для других категорий транспортных средств, включая такси, — 30%.