Автор песни "За Путина" стихами ответила критикам: "Ради Бога, подальше"

Тюменская певица Жанна Прохорихина, снявшая клип на песню "За Путина", ответила своим критикам в стихах, пишет "URA.RU".

Новости

Общество Ротенбергу, Усманову и его супруге раздали госнаграды в Кремле

Прохорихина написала, что "продолжает свой полет, читает сотни оскорблений, не превращая сердце в лед". Она добавила, что удивлена той злобой и потоком угроз, и попросила всех идти "ради Бога, подальше". Она также подчеркнула, что поет для своей страны без фальши.

Ранее Прохорихина сняла клип "За Путина", в котором поддержала действующего президента РФ и подвергла критике тех, кто его ругает. Песню высмеяли тысячи пользователей сети, в том числе и Ксения Собчак, которая назвала исполнительницу новым агитатором Путина.

Обычные пользователи Сети оказались более откровенны в своих комментариях. "Похоже на то, как если бы какой-то сумасшедший ученый решил генетически вывести гибрид Поклонской, Захаровой и жабы обыкновенной, а потом решил бы еще и заставить петь это чудовище", — написал один из комментаторов. "Еще один медалист за заслуги перед отечеством?" — поинтересовался другой.