Автора слов о ненужности молодежи исключили из политсовета "Единой России"

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Временно отстраненная от должности глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких исключена из регионального политического совета "Единой России" из-за ежегодной ротации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу отделения партии.

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Общество Свердловская чиновница временно отстранена после слов о молодежи

Ранее в сети появилось видео с встречи Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно", так как оно "не просило родителей рожать".

"Ольга Глацких выведена из регионального политсовета. Каждый год происходит ротация органа на 10%", — добавили в пресс-службе.

Агентство добавляет, что после публикации видео Глацких извинилась за свои слова, отметив, что хотела "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Тем не менее, свердловский губернатор Евгений Куйвашев отстранил чиновницу от должности на время служебной проверки.