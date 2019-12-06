Авторов комментариев в СМИ хотят верифицировать по паспорту

Эксперт Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложил верифицировать всех пользователей, которые оставляют комментарии под новостями в интернет-СМИ, пишет RT.

Автор обращения предложил авторизовать пользователей через портал госуслуг или единую систему верификации, для того чтобы избежать распространения недостоверной или запрещенной информации. По его словам, ответственность за подобные комментарии должен нести сам пользователь, а не СМИ, на сайте которого сообщение было оставлено. Согласно действующим законам, сейчас редакциям за подобные инциденты могут грозить штрафы или более серьезные санкции.

Оценивая перспективу верификации комментаторов, эксперт по кибербезопасности отметил, что сделать это будет достаточно сложно, но эта процедура добавит пользователям ответственности за то, что они пишут.