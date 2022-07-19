Авторов сериала «Клон» обвинили в том, что они годами обманывали зрительниц
Люди проникались героями сериала и считали их поведение правильным, но на экране представали персонажи с множеством проблем
Авторов бразильского сериала «Клон» обвинили в том, что они годами обманывали своих зрителей. В популярном телевизионном шоу увидели инфантильность, абьюз, разбитые судьбы и полное отсутствие логики в поведении героев.
Автор статьи на портале «Киноафиша» отмечает, что доверчивые зрительницы наблюдали за любимыми героями и воспринимали их поведение как нормальное, но при этом на экране им показывали людей с множеством проблем.
Проанализировав поведение героев сериала, автор материала отметил, что все они далеки от примеров для подражания.
Напомним, что в сериале «Клон» рассказывают о смерти одного из братьев-близнецов, которую остро переживают все члены семьи, а позднее решают его клонировать.