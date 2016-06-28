Банк информации о террористах и экстремистах будет создан в России

Фото: пресс-служба Кремля

Информационная учетно-поисковая база данных о людях, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности, появится в России.

Об этом во вторник, 28 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

Так, глава государства отметил, что в нашей стране на основе отечественных программных средств будет создана федеральная информационная система биометрических учетов и оперативно-разыскных данных.

"С помощью такой системы можно будет быстро идентифицировать тех, кто по каким либо причинам пытался или пытается нарушить закон. Кроме того, на ее основе будет создана информационная учетно-поисковая база данных, а также банк списочной информации в отношении людей, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что это поможет более оперативно выявлять преступников и террористов и обеспечивать безопасность граждан.

