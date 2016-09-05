Банкомат выдал москвичке купюру, склеенную из трех разных банкнот

Фото: Елена Федонина

Жительница Москвы Елена Федонина сняла 50 тысяч рублей в основном крупными купюрами и позже обнаружила, что две из них – пятитысячные купюры – склеены из трех разных: двух пятитысячных и одной сторублевой, пишет портал bfm.ru.

В банке обе банкноты проверили на фальшивость. Оказалось, что все части настоящие. В банке сейчас проводят проверку по этому происшествию, результаты будут известны только спустя две недели.

Купюры назвали склейкой. Специалисты говорят, что клиенты банка не смогли бы самостоятельно внести такие деньги в банкомат. Скорее всего, деньги уже были там.

"Дело в том, что диспенсер никак не распознает те купюры, которые он выдает: он четко знает, в нем заложена программа, что в такой-то кассете находится, к примеру, пятитысячная. И все, следовательно, эта купюра изначально была в этой кассете. Она не могла никак из купюроприемника попасть в диспенсер без человеческого участия. Получается, что это ошибка оператора, который закладывал купюры в кассеты диспенсера", – рассказал заместитель директора исследовательского центра Digital Security Роман Бажин.