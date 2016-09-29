Барак Обама не против того, чтобы его дочки служили в армии

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Президент США Барак Обама заявил, что был бы не против того, если бы две его дочки прошли службу в военных силах Америки, пишет газета "Известия".

Отметим, что глава американского государства имеет двух дочерей: старшей Малии 18 лет, младшей Саше 15 лет.

"Я бы сказал: "Действуйте". Безусловно, я бы солгал, сказав, что не нервничал бы по поводу их возможных мест пребывания. Ваши дети — это ваши дети, и, если бы была такая возможность, вы бы оставили их в пижамах на всю жизнь", — заявил Обама на встрече с родственниками военнослужащих.

Американский президент также напомнил, что военные неплохо получают.