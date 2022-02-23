Барнаул — город героев: единороссы предлагают рассказать о своем герое в социальных сетях

Ко Дню защитника Отечества Барнаульское отделение “Единой России” запускает акцию “Город героев”. Партийцы предлагают поделиться запоминающимися историями во время прохождения службы в армии или рассказом о герое семьи, который прошёл войну или совершил мужественный поступок.

Заместитель председателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко попал по распределению в сухопутные войска на территории Алтайского края. Как признаётся депутат, служба в армии — хорошая школа, которая оставляет море впечатлений на всю жизнь. Одно из таких впечатлений — разбор военного ЗИЛа.

“В одну из зимних ночей, когда солдат спит, а служба идёт, наш взвод по команде был поднят во втором часу ночи для выполнения “сверхважного” задания. Старший прапорщик отдал приказ личному составу: “Быстро привести себя в порядок, построиться и проследовать в гаражный бокс”. Каково было наше удивление, когда нам объяснили задачу: в гаражном боксе размером 12 на 12 метров вручную развернуть к выезду находящийся здесь поперёк гаражного бокса военный ЗИЛ-131! Нужно учесть, что эта машина весит около 10 тонн и имеет семиметровую длину. Осложняло задачу то, что свободный поворот руля был возможен только при работающем гидроусилителе. Однако двигатель машины был разобран и неработающий гидроусилитель испытывал солдат на физическую выносливость. Приходилось втроём крутить руль сначала в одну сторону, затем в другую, постепенно подталкивая и разворачивая многотонную машину к выезду. В течение трёх часов, испытав бурю эмоций, задача была выполнена.



Можно привести много эпитетов, но данный случай был хорошим примером того самого пресловутого командообразования, когда решение поставленных задач возможно лишь совместными усилиями, где важна заслуга каждого участника команды”, — поделился Сергей Струченко.

В рядах связистов Забайкальского военного округа проходил службу Александр Ельников. Он с теплотой вспоминает двухлетнюю службу в армии, отмечая, что там он встретил настоящих друзей, со многими из которых общается и сегодня.

“Пожалуй, только тогда, в армии, я поверил в добро и взаимовыручку. Был 1991 год, ситуация в стране была нестабильная, стационарные телефоны были не в каждом доме, а у меня мама сильно болела, я очень переживал. И тут на помощь приходят товарищи: мы вместе разработали целую цепочку звонков через специализированные узлы связи — от Улан-Удэ до Барнаула. Конечно, пришлось во время звонков лукавить: я тогда рядовым был, а представлялся лейтенантом, чтобы звонки дальше пропустили. В итоге дозвонился до своего дяди, а в это время, совершенно случайно, к нему в гости зашли родители. Представляете удивление дяди, когда в квартиру входит мама, а я в этот момент звоню ему. Так, благодаря товарищам и случаю удалось поговорить с мамой. С тех пор и верю в добро”, — отметил Александр Ельников.

Депутат Сергей Завалихин служил в легендарном 345-м отдельном парашютно-десантном полку, исполнял интернациональный долг в Республике Афганистан.

“Мы все пришли на эту войну 18-летними мальчишками, нашим командирам было едва ли 25 лет, но мы с честью выполняли самые трудные задачи. Одна из таких — 27 декабря 1979 года смогли не пропустить танковую колонну из Кабула, где готовился переворот. Мы выдвинулись на позицию, стали окапываться и с удивлением поняли, что земля не копается, искры летят от саперных лопат — камень кругом. Но задача есть задача, выкопали окопы не только для себя, но и артиллерийской техники, которая имелась: минометы и гаубицы. К счастью, сразиться с танковой колонной нам не пришлось, её разоружило другое подразделение”, — рассказал Сергей Завалихин.

Партиец убеждён, что тяжелейшие военные задачи смогли сформировать настоящее братство воинов-”афганцев”.

“Мне повезло, ведь меня окружали настоящие мужчины, которые умеют держать слово, они честны сами с собою и стараются помочь каждому. Вместе с ними мы организовали движение воинов-интернационалистов, главная задача которого — патриотическое воспитание молодёжи”, — отметил депутат.

Прекрасная половина депутатов Барнаульской гордумы делится в преддверии Дня защитников Отечества историями о героях своей семьи.

Так, дедушка Марины Понкрашевой — танкист Иван Ермоленко участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой (Белгородская область) 12 июля 1943 года, а также в Пражской и Берлинской наступательных операциях в составе 1-го Украинского фронта. Историю одного боя Иван Ермоленко рассказал своей внучке.

“22 апреля 1944 года во время боя с противником, пытавшемся прорваться из окружения в районе Изендорф-Петерсхайн, совместно с полком сумел отразить пять контратак врага, при этом было уничтожено шесть бронетранспортёров и до 80 солдат и офицеров врага. В результате группировка противника была полностью уничтожена, а отрезанные от боевых частей наши тылы получили возможность продвигаться вперёд. В ходе данного боя дедушка был вынужден лично вести в атаку и пехоту. Благодаря умелому управлению экипажем поставленная задача была выполнена с честью, а дедушка был награждён орденом Отечественной войны I степени”, — рассказала Марина Понкрашева.

Личный пример мужества и отваги есть и в семье депутата Кристины Юстус. Её дедушка Леонид Хабаров прошёл сразу две войны — Первую мировую и Великую Отечественную.

“Мне запомнился один случай, о котором он мне рассказывал. Ребёнком он остался сиротой, за лучшей жизнью пешком отправился из одной деревни в другую, преодолел сотни километров. На многокилометровым пути ему встретились добрые люди, которые помогли теплой одеждой. Будучи взрослым мужчиной, во время Великой Отечественной войны, дедушка всегда старался спасти маленьких детей и подростков, которые шли на войну: кормил, помогал одеждой и обувью, укрывал от обстрелов и уводил на безопасные территории. Поэтому дедушка — безусловный пример всех самых лучших качеств, которыми должен обладать настоящей мужчина, а именно: быть ответственным, смелым, решительным, честным и справедливым”, — поделилась историей героя своей семьи Кристина Юстус.

Воспоминаниями о службе в армии поделился и Сергей Писарев, депутат АКЗС, глава барнаульского зоопарка “Лесная сказка”.

“Я служил в военной части № 33797 на Байконуре. Мы обслуживали 32-ю пусковую площадку – ту, с которой стартовали ракеты программы “Интеркосмос”. По ней с космодрома летали космонавты из дружественных стран — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и др.



Я был рядовым-механиком в составе первой группы третьей команды. Мы занимались заправкой ракет кислородом и воздухом, работали в день запуска. В этот день я находился в пункте управления запуском ракеты, знаменитом помещении, где звучит команда “ключ на старт”.



Очень рад, что в моей жизни был такой этап, как служба в армии. Военные – это всегда гордость нации, а русские умеют сражаться и постоять за себя. Я горжусь своими земляками-военнослужащими. Офицеры в моей части говорили, что за ребят из Алтайского края всегда драка. Они надёжные, порядочные, способные выполнить любую команду.



Я служил в 1976-1978 годах, а потом ещё на 10 лет остался на сверхсрочную и посвятил себя комсомольской работе: окончил школу прапорщиков в Одессе, служил заместителем командира роты по политической части, потом был заведующим клубом, освобождённым секретарем комитета ВЛКСМ”, — рассказал он.

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