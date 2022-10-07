Барнаул накрыло густым туманом утром 7 октября. Фотоподборка

К ночи 7 октября на Барнаул спустился густой туман. Он временно превратил краевую столицу в «Сайлент хилл» или же место действия советского мультфильма «Ёжик в тумане». Некоторые и вовсе вспоминают детали фильма «Мгла» по Стивену Кингу, побаиваясь прячущихся в густом «молоке» насекомых и прочих тварей.

Водителям этим утром пришлось ехать аккуратнее, снижая скорость и вглядываясь в толщу дымки, а остальным — любоваться завораживающими картинами города в тумане.

Отметим, что этот туман предсказали синоптики. И по их прогнозам — такая же ситуация ожидается в ночь на 8 октября. Способствуют этому ночные температуры чуть выше нуля и слабый ветер, до 2-7 м/c.