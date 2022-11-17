Барнаул попал в топ городов России с самыми высокооплачиваемыми вакансиями. Кому много платят?
Представители одной из самых высокооплачиваемых профессий могут получать до 250 тысяч рублей
Эксперты сервиса SuperJob выяснили, какие вакансии являются самыми высокооплачиваемыми в городах с населением до миллиона человек. Об этом сообщают «Известия».
В топе самых высокооплачиваемых профессий в ноябре оказались вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей.
В Барнауле самая высокооплачиваемая вакансия — программист на «1С». Специалист этого профиля может зарабатывать в столице Алтайского края от 150 до 250 тысяч рублей. На этой же вакансии зарабатывать больше остальных могут жители Иркутска.
Самой высокооплачиваемой по всей России стала вакансия главного геолога в Хабаровске, на этой должности соискатель может зарабатывать от 300 тысяч рублей.