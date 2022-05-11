Барнаул встал в пробках утром 11 мая после начала работ на мосту у Нового рынка

Огромные пробки образовались в центральной части Барнаула утром 11 мая, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, в целом по городу на момент публикации новости дорожная ситуация оценивается в 7 баллов из 10, однако наибольшие заторы наблюдаются неподалёку от моста на Новом рынке, проезд по которому частично закрыли с 10 мая.

Так, сильно движение затруднено на проспектах Ленина, Комсомольском и Калинина, а также на улицах Цеховой, Профинтерна и Сизова.

Корреспондент amic.ru отмечает, что пробка по Комсомольскому начинается от пересечения с Сизова по левому ряду, по правому — от переезда по улице Воровского, за поворотом по улице Цеховой всё движение стоит.

Пересечение Комсомольского проспекта и улицы Цеховой / Фото: Ирина Киселева / amic.ru

В Telegram-канале «Мост» отмечают, что дорожную обстановку осложнило ДТП на перекрёстке улицы Пионеров и улицы Сизова.

Фото: Telegram-канал «Мост»

Напомним, 10 мая в Барнауле стартовали работы по реконструкции моста на Новом рынке.