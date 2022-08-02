Барнаульцам мешает спать строящаяся под окнами высотка

Строек без шума, как известно, не бывает. Но одно дело, когда такие неудобства приходится терпеть днём, и совсем другое, когда гвалт и грохот не дают спать ночью. С такой проблемой в Барнауле столкнулись жители домов, расположенных вблизи с возводимым жилым комплексом «Шотландия» (ул. 280-летия Барнаула, 22).

Местная жительница пожаловалась в социальных сетях в группе «В курсе 22» на непрекращающуюся стройку в соседнем доме. По словам женщины, работы на объекте идут даже в тёмное время суток.

«Люди вместо того чтобы спать, вынуждены слушать звуки стройки», — сообщила горожанка.

В подтверждение своих слов она разместила ролик, в котором работает подъёмный кран. По словам автора видео, на тот момент уже был первый час ночи, и спать с таким шумом под окнами было просто невозможно.

Возведением 17-ти этажного жилого комплекса в краевой столице занимается ГК «Союз». Оперативно прокомментировать amic.ru сложившуюся ситуацию в компании не смогли.

Зато свои рекомендации дала зампредседателя комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Людмила Суслова. Эксперт в области ЖКХ отметила, если с застройщиком договориться не получается, самый простой путь решить проблему — обратиться в полицию.

«У нас есть «Закон о тишине"*, который запрещает проведение громких работ в ночное время. И строители как никто об этом знают. За это предусмотрен административный штраф. Если граждане сталкиваются с таким нарушением систематически, необходимо вызвать наряд полиции. Они зафиксируют этот факт и пресекут работы в ночное время», — дала рекомендацию Людмила Суслова.

Можно снять данное нарушение на видео и потом написать заявление в полицию. Но в этом случае эксперт отмечает, что необходимо будет зафиксировать дату и время съёмки.

Если после этого реакции со стороны застройщика не последует и работы ночью продолжатся, можно обратиться в Роспотребнадзор. На это ведомство, в частности, возложена миссия защиты от шума. В России существуют нормы шумового загрязнения, превышение которых наказывается по ст 6.4 КоАП РФ. Однако этот процесс будет не быстрый, так как предварительно специалисту придётся замерить уровень грохота специальным прибором.

*Согласно федеральному законодательству, не допускается вести шумные работы с 21:00 до 08:00 в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 в выходные и официально установленные нерабочие праздничные дни.