Барнаульцам пообещали вернуть горячую воду 26 августа

Жителям Барнаула вернут горячую воду в пятницу, 26 августа, — в самое ближайшее время, сообщает СГК в своём Telegram-канале.

«Друзья, мы закончили все плановые работы в рамках четырёхдневного отключения. Ночью с 25 на 26 августа специалисты заполнили коммуникации и сегодня поставили сети на циркуляцию. В ближайшее время горячая вода появится у всех потребителей в контуре ТЭЦ-3», — говорится в сообщении.

Энергетики уточнили, что если горячей воды не будет в доме, то это, скорее всего, управляющие организации забыли открыть задвижки на внутридомовом оборудовании.

Напомним, с 22 по 25 августа в городе отключили горячую воду для подготовки к зиме. На четыре дня без ресурса остались почти 400 тысяч жителей. 23 августа в некоторые дома досрочно вернули горячую воду.