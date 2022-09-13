Барнаульцам рассказали, где можно бесплатно забрать дрова

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о лежащих на обочине дровах. Пост горожанки опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, городским службам спиленные деревья, судя по всему, не нужны. Женщина отметила, что на обочине на улице Партизанской стволы лежат с августа.

Она добавила, что если спиленные деревья не уберут до зимы, то их накроет снегом, что создаст для людей серьёзные трудности.

В комментариях под постом барнаульцы предложили бесплатно раздавать такие дрова нуждающимся.