Барнаульцам рассказали, где можно бесплатно забрать дрова
Спиленные стволы деревьев с прошлого месяца лежат у дороги
13 сентября 2022, 09:08, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о лежащих на обочине дровах. Пост горожанки опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, городским службам спиленные деревья, судя по всему, не нужны. Женщина отметила, что на обочине на улице Партизанской стволы лежат с августа.
Она добавила, что если спиленные деревья не уберут до зимы, то их накроет снегом, что создаст для людей серьёзные трудности.
В комментариях под постом барнаульцы предложили бесплатно раздавать такие дрова нуждающимся.
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