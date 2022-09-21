Барнаульцев напугал гул низколетящего среди ночи самолета

Жителей Барнаула среди ночи напугал громкий звук от самолёта. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Сегодня ночью около 02:30 был слышен шум самолёта такой силы, что, казалось, он летит над домами, окна тряслись. Что это было, может, кто в курсе? Живу на Исакова — Шукшина. Если честно, было так страшно», — написала автор сообщения.

Горожанка добавила, что от услышанного у неё началась паника.

Пользователи отмечают, что слышали гул и в других районах города.