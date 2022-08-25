Барнаульцев ожидает «климатический кошмар»: на старте зимы 40-градусные морозы

Россию ждёт одна из самых суровых за всю историю метеонаблюдений зима, пишет «Свободная пресса».

«Специалисты почти всех метеослужб едины в одном — зима будет очень суровой. В декабре ударят трескучие морозы, в январе завалит снегом, а в феврале ожидаются аномальные холода, рекордное количество осадков и штормовой ветер», — отмечает издание.

В Сибири погода в декабре будет очень тяжёлой даже для этого региона с непростым климатом: морозы придут в конце осени, а уйдут не раньше марта.

«В Барнауле и Новосибирске на старте зимы ожидаются почти 40-градусные морозы. Причём не только ночью, но и днём», — говорится в материале.

В феврале Сибирь погрузится в суровую климатическую обстановку — 30-градусные морозы и обильные осадки, шквалистый ветер и перепады атмосферного давления.