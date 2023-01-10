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Барнаульцев попросили воздержаться от пеших прогулок во время сильного гололёда

Справиться с последствиями оттепели и резкого похолодания пока не удалось

10 января 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании поручил дорожным службам и главам районов усилить борьбу с гололёдом, сообщает мэрия.

«Горожанам некомфортно передвигаться по городу. Несмотря на то, что дорожные службы работают в усиленном режиме, справиться с последствиями оттепели и резкого похолодания пока не удалось. За сутки очистить все тротуары и дворовые территории от льда невозможно, но работу эту мы будем продолжать, необходимо нарастить силы дорожных служб в этом направлении», — указал Франк.

Главам районных администраций поручили усилить контроль за работой управляющих компаний по очистке дворов от снега и наледи, кровель многоквартирных домов, устранению гололёда возле соцобъектов и магазинов.

«Где это возможно, привлекайте к работе по устранению гололёда волонтёров», — подчеркнул глава города.

Франк также обратился к жителям города с просьбой «соблюдать индивидуальные меры безопасности при гололёде, по возможности отказаться от пеших прогулок до устранения последствий непогоды».

На совещании указали, что с 10 января увеличили до 12 количество бригад, работающих на очистке тротуаров. С ночной смены перебросили дополнительную технику, посыпают тротуары песком и реагентами, проводят очистку лестниц, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам.

Ранее amic.ru рассказал, что делать, если травмировались на улице в гололёд и как добиться компенсации.

 

Комментарии 34

  • На работу не ходить или вертолеты выдадут? Решение проблемы.
    10 января, Гость   Ответить
  • Летайте земляки! Летайте!
    10 января, Гость   Ответить
  • хорошо пешком не пойду - довезите меня до поликлиники (кровь сдать) после до работы потом в магазин потом домой - спасибо
    10 января, Гость   Ответить
  • Т.е. на работу не ходим, а деньги в размере моей ЗП мне администрация города будет платить ? Ок, я согласен не ходить по гололеду. Если администрация не способна решить проблему - пусть платит.
    10 января, Гость   Ответить
  • Интересно получается. В начале зимы, в теплую погоду все дорожки обильно посыпали смесью от гололеда. Куда же она сейчас делась? Высыпали всю?
    10 января, Гость   Ответить
  • В чем заключается усиление борьбы с гололедом? За 2 дня даже дворников, тюкающих ломиком по льду не видела, даже в центре. Вроде владельцы магазинов-кафешек обязаны содержать в надлежащем виде свои участки тротуаров? Раньше так было.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, даже дворников, тюкающих ломиком по льду не видела, даже в центре. --- Так они все в травмпунктах, бедолаги)))
    10 января, Гость   Ответить
  • по возможности отказаться от пеших прогулок до устранения последствий непогоды === Гениальнейший управленец))))))))
    10 января, Гость   Ответить
  • А если до остановки полтора километра??? Что значит, воздержаться??? Обрабатывает улицы антигололедной смесью, песком, крошкой. Да не только центр города!!!Привлекайте волонтеров, студентов!
    10 января, Гость   Ответить
  • А давайте попросим дружно специалистов которые получают з\п за работу ДЕЛАТЬ ЭТУ РАБОТУ а не давать советы.
    10 января, Гость   Ответить
  • Загляните на Короленко, пожалуйста. Там тоже люди живут, много пожилых. Неужели в городе нет песка? Невозможно передвигаться! Кто отвечает за обработку улиц? С кого спрашивать?
    10 января, Гость   Ответить
  • из серии нет денег на деток - не рожайте..? скользко - сидите дома???
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да не только центр города!!! -------- Да Вы не переживайте, Центр тоже не обрабатывают.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Привлекайте волонтеров, студентов! ********* При чем тут волонтеры и студенты? Пасть всю свою многочисленную чиновничью рать к этому делу привлечет!!!!!!!!!!!!!
    10 января, Гость   Ответить
  • До Гоголя 24 б такая ужасная дорога, хотя писали, что Гоголя посыпают )))
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, С кого спрашивать? ------- С Администрации г. Барнаула. Администрация за это в ответе, а для этого у нее в подчинении всякие комунальщики и прочее.
    10 января, Гость   Ответить
  • и от личного транспорта. и от общественного. короче, сидим дома. на работу не ходим. Администрация оплатит?
    10 января, Гость   Ответить
  • Да не только центр города!!! - А что, в центре обработали? И всё ок?
    10 января, Гость   Ответить
  • Неужели в городе нет песка? - Есть, много, но под снегом и льдом.
    10 января, Гость   Ответить
  • Тротуар по Ул.42 бригады от Антона Петрова до Советской Армии не чистят вообще, а от Советской армии к частному сектору и вдоль ограды школы после снегопада почистили так, что лучше бы не чистили. Раньше хоть ровно было, а теперь горки и колея с буграми. Само то в гололед передвигаться. Хотя проще конечно посоветовать дома сидеть.Не у всех получается, правда.
    10 января, Гость   Ответить
  • На Северо-Западной 58д, возле Марийки неплохо посыпали песком (похоже, из спецавтомобиля), идти можно. Но остальная улица – сплошной каток. И прилегающие улицы, и дворы как зеркало, блестят! Ужас! Ужас! Ужас!
    10 января, Гость   Ответить
  • Да не только центр города!!! - А что, в центре обработали? И всё ок?----кстати, рано утром на отрезке от Южного до развилки очень часто вижу таксиста (по крайней мере машина такси всегда рядом стоит), который остановки чистит
    10 января, Гость   Ответить
  • Опять голословные заявления и кудиновщина.
    10 января, Гость   Ответить
  • проконтролируйте работу тсж и управляющих, во дворах практически нигде ничего не делается. А именно по дворам больше всего ходит людей - в школу, в магазин, до остановки.
    10 января, Гость   Ответить
  • Проконтролируйте работу тсж и управляющих, во дворах практически нигде ничего не делается. А именно по дворам больше всего ходит людей - в школу, в магазин, до остановки. ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ КОММЕНТАРИЙ!
    10 января, Гость   Ответить
  • Амик, напишите, кто отвечает за обработку улиц от наледи. К кому обращаться в случае невыполнения поручений главы города. Ведь некоторые улицы представляют сплошной каток! Посыпьте ,пожалуйста , крошкой, реагентами, песком!
    10 января, Гость   Ответить
  • И фоточка прямиком около Жд Администрации))) Отлично, чо. Даже у себя под носом посыпать не могут...
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, всех чинуш.до единого.франку самую большую лопату.хоть какая то польза будет
    10 января, Гость   Ответить
  • Не пойму, только у нас на Сулиме что ли всё чистят каждую ночь и посыпают? Дороги вычищены, тротуары аж до земли прочищены, всё посыпано. Спасибо большое за вашу работу!
    10 января, Гость   Ответить
  • В ИП, ЧП и т. д. обычно дворников нет. В магазинчиках, киосках и т. д. кое-как тропинку расчищает продавец, на этом всё заканчивается. Другое дело, что администрация районов не контролирует уборку снега ИП. Дворники сокращены, оптимизированы и т. д. А те кто есть получают мало и числятся дворник-сантехник-сторож-вахтер-техничка-разнорабочий в одном лице.
    10 января, Гость   Ответить
  • Островского, где Эдельвейс, Исакова, где 79 школа- сплошной лед. Администрация Ленинского района тут же, и ничего не делают! Позорище!
    10 января, Гость   Ответить
  • Шумакова опять как ледяная река. Одну сторону вообще не чистили. Ждете как в прошлом году переломы? БЕЗОБРАЗИЕ!!!!
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Обрабатывает улицы антигололедной смесью, песком, крошкой. Да не только центр города!!!" в центре как раз никто ничего не делает! ходить невозможно!
    10 января, Гость   Ответить
  • Для обработки песком, кроме волонтёров,надо использовать пожилых людей из которых песок сыплется
    11 января, Гость   Ответить
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