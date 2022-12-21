Барнаульцев предупредили об осложнении дорожной ситуации из-за праздников

Городские власти отметили, что из-за ряда факторов на городских улицах затруднено движение

21 декабря 2022, 12:57, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Дорожная ситуация может быть затруднена в Барнауле перед праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дорожная обстановка в городе осложнена из-за большого количества предпраздничных мероприятий, в том числе новогодних представлений для детей и молодёжи, в связи с перекрытием путепровода на Новом рынке, а также работой снегоуборочной техники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в городских театрах начали показывать новогодние представления для школьников, а параллельно с этим на улицах продолжает работу дорожная техника.

Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации и по возможности заранее выбирать пути объезда.