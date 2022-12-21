НОВОСТИОбщество

Барнаульцев предупредили об осложнении дорожной ситуации из-за праздников

Городские власти отметили, что из-за ряда факторов на городских улицах затруднено движение

21 декабря 2022, 12:57, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Дорожная ситуация может быть затруднена в Барнауле перед праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дорожная обстановка в городе осложнена из-за большого количества предпраздничных мероприятий, в том числе новогодних представлений для детей и молодёжи, в связи с перекрытием путепровода на Новом рынке, а также работой снегоуборочной техники», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в городских театрах начали показывать новогодние представления для школьников, а параллельно с этим на улицах продолжает работу дорожная техника.

Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации и по возможности заранее выбирать пути объезда.

Комментарии 12

  • Дорожная обстановка в городе осложнена ---- Не может быть!!!!!!!)))))))))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Потерпите 2 года. Мост, может быть достроят. Ну и уедет часть народа, полегче будет.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ну и уедет часть народа, полегче будет. --- Не факт, что легче, ибо часть уедет, но и с села много приедет)))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Из Барнаула уехало более 50 тыс человек за 2022 год потери от стояния в пробках на линиях проезда в центр города и оттуду составят около 4,5 млрд рублей на ГСМ и прочее с жителей Барнаула. Очень удачно складывается ремонт моста без объездных путей.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А в пресс-службе города, до сих пор и не знают, что городских театров нет от слова совсем! Пускай покажут хоть один.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Недавно попал в ДТП в городе. Его бы не случилось, если бы не этот /непечатное слово/ ремонт моста. Но никакая статистика конечно никогда не подсчитает размер совокупного прямого и косвенного ущерба всем жителям и бизнесу от этого ремонта. Но потери просто колоссальные
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Мне вот просто интересно. Надо было дождаться когда мост рухнет и будет десятки жертв?? И вот тогда начать ремонт моста? По поводу объездов, разъездов - у нас мост по суду должны были ремонтировать несколько лет назад, но денег не было от слова совсем, поэтому городу приходилось оплачивать штрафы, А вы говорит сделайте вам объезд, проезд, а на какие деньги ?? бюджет не резиновый..
    21 декабря, Гость   Ответить
  • КУР бле
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А вы говорит сделайте вам объезд, проезд, а на какие деньги ?? бюджет не резиновый.. ---- Куда пошли деньги от продажи земли для точечной застройки? На премии и пр. себе любимых. В благие начинания наших чинуш не верю, да и как верить когда все видят во что превратили город: то общественные территории оказались в частных руках(речной вокзал, сквер Соц-Молодежная), то согласовывают строительство домов прям на проезжей части(Локомотив, дом на Красноармейском у Идеала)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Вы посмотрите какой бюджет Барнаула и расходов. Продажа земли - это все го лишь несколько процентов от общего бюджета.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • привет франк, даже если б не было мероприятий . погода бы была виновата, или обама, или китайцы или народ не тот или .............
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а речной какое отношение имеет к ,бюджету барнаула? он принадлежал речпорту, тот его благополучно продал. аля- улю.
    21 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров