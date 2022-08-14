Барнаульцев удивила выброшенная в мусор гора хлеба

Барнаульцы заметили у дома по адресу Взлётная, 12, в мусорке выброшенную гору хлеба. Об этом люди рассказали «Толку».

Отмечается, что мусорка расположена рядом с магазином «Магнит». В этом здании также есть банкетный зал, но горожане считают, что хлеб выбросили именно из магазина.

В мусорном баке оказались батоны, булочки и нарезанный хлеб.

Очевидец отметил, что у местных жителей бесплатный хлеб никакого интереса не вызвал.