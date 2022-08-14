Барнаульцев удивила выброшенная в мусор гора хлеба
Очевидцы отметили, что у местных жителей этот хлеб интереса не вызвал
14 августа 2022, 08:47, Илья Звягинцев
Барнаульцы заметили у дома по адресу Взлётная, 12, в мусорке выброшенную гору хлеба. Об этом люди рассказали «Толку».
Отмечается, что мусорка расположена рядом с магазином «Магнит». В этом здании также есть банкетный зал, но горожане считают, что хлеб выбросили именно из магазина.
В мусорном баке оказались батоны, булочки и нарезанный хлеб.
Очевидец отметил, что у местных жителей бесплатный хлеб никакого интереса не вызвал.
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