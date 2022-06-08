Барнаульцы «атаковали» открытый парковочный карман у кофейни в центре города

Жители Барнаула стали активно пользоваться открывшимся на днях парковочным карманом на проспекте Ленина. Об этом сообщает «Банкфакс».

Напомним, что после того как парковку отрезали от автомобилистов выделенной полосой, владельцы кофейни «Йель» на проспекте Ленина создали петицию с просьбой открыть проезд к парковочному карману.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат говорил о том, что власти не могут пойти на такие уступки, потому что следом все предприниматели начнут просить освободить проезд к парковкам, что «сведёт на нет» работу по оборудованию выделенных полос.

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Тем не менее 7 июня стало известно, что у «Йели» сплошную линию заменили прерывистой. Парковку открыли, но только для инвалидов.

Место сразу стало пользоваться популярностью. Горожане отметили, что парковочный карман тут же забили автомобили без специальных наклеек «Инвалид». Сейчас клеить её необязательно, но доказывать, что у водителя есть право парковаться на местах для инвалидов, нужно.

Отмечается также, что автолюбители нарушают правила парковки. В кармане разрешена только параллельная парковка, а люди встают как попало, перекрывая дорогу автобусам на выделенной полосе.