Барнаульцы, которые топят дома углем, могут получить компенсацию

Барнаульцы, которые отапливают дома углем, могут рассчитывать на получение компенсации. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Выплату горожане могут получить за уголь, который они купили для отопительного сезона 2022-2023 после 1 июня 2022 года.

Правом на получение компенсации обладают собственники домов или наниматели жилья с печным отоплением.

«Размер компенсации на оплату угля рассчитывается как разница между платой за уголь, который гражданин приобрел для отопительного периода 2022−2023 годов, и расчетной платы за уголь, определяемой исходя из цен, действующих на 31 декабря 2021 года, с учетом предельного индекса 6,7%, утвержденного указом губернатора Алтайского края», — сказано в сообщении.

Подать заявление на компенсацию можно в МФЦ или в комитете по социальной поддержке населения Барнаула.

С полным списком документов, необходимых для получения компенсации, можно ознакомиться по ссылке.