Барнаульцы могут проголосовать за объект для благоустройства в 2023 году

В Барнауле идёт онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сделать выбор барнаульцы могут следующим образом:

на странице za.gorodsreda.ru — посредством авторизации через портал «Госуслуги»;

с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона;

на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, моё будущее».

Всего в списке представлено 37 объектов, которые могут быть благоустроены в будущем году. По итогам голосования будет выбран один из них.

Также пройдёт голосование за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».