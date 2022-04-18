Барнаульцы могут проголосовать за объект для благоустройства в 2023 году
В городе уже началось онлайн-голосование, в котором представлены 37 общественных территорий
В Барнауле идёт онлайн-голосование за объекты благоустройства на 2023 год. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Сделать выбор барнаульцы могут следующим образом:
на странице za.gorodsreda.ru — посредством авторизации через портал «Госуслуги»;
с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона;
на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, моё будущее».
Всего в списке представлено 37 объектов, которые могут быть благоустроены в будущем году. По итогам голосования будет выбран один из них.
Также пройдёт голосование за дизайн-проекты второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».