Барнаульцы могут выиграть iPhone 14 Pro за подключение к интернету
Провайдер «Сибсети» объявил розыгрыш крутых призов
«Сибсети» запустили розыгрыш для действующих и новых абонентов. Так, подключившись к провайдеру с 1 ноября до 26 декабря 2022 года, вы получаете шанс выиграть iPhone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год бесплатного интернета и многое другое.
А если вы уже пользуетесь услугами «Сибсетей», вы можете «прокачать» свой тариф — добавить скорость интернета, перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами, подключить тематические ТВ-пакеты или купить годовой абонемент на интернет. Во всех этих случаях вы также становитесь участником розыгрыша.
По вопросам подключения можно обратиться в офис компании или позвонить по телефону: 8-960-946-6029.
Год назад «Сибсети» провели ребрендинг, который подчеркнул ценности компании: абонент — на первом месте, а сам провайдер — дружелюбный и с быстрой реакцией, который не боится экспериментов. Ребрендинг сопровождался масштабной модернизацией оборудования и резервированием сети.
Обновления были и в этом году:
«Сибсети» выпустили программу лояльности — абоненты получают бонусы за активность, которые могут потратить на продукты и услуги.
Дали абонентам возможность управления услугами и доступ к контенту с мобильных устройств благодаря семейству удобных приложений. Сервис высоко оценили — рейтинг мобильного личного кабинета «Мои Сибсети» составляет 4,8/4,9 балла из 5 в магазинах приложений.
Сократили время ожидания ответа на обращения пользователей, во многом благодаря развитию неголосовых сервисов — чаты, мессенджеры, приложение.
Повысили качество работы технического персонала с помощью проекта «Участковый сервис», в рамках которого каждый техник отвечает за свою территорию.
Сейчас «Сибсети» — это:
— стабильный и качественный интернет;
— домашний кинотеатр: доступ к тысячам фильмов и сериалов на основе партнёрских подписок;
— 140+ популярных ТВ-каналов;
— выгодная рассрочка на новые роутеры и приставки;
— доступ к соцсетям и мессенджерам при любом балансе.
Дополнительно вы можете увеличить скорость интернета или число каналов, подключить тематические ТВ-пакеты с уникальным контентом — спорт, кино и многое другое.
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.
ООО «Сибирские сети»