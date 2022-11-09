Барнаульцы могут выиграть iPhone 14 Pro за подключение к интернету

«Сибсети» запустили розыгрыш для действующих и новых абонентов. Так, подключившись к провайдеру с 1 ноября до 26 декабря 2022 года, вы получаете шанс выиграть iPhone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год бесплатного интернета и многое другое.

А если вы уже пользуетесь услугами «Сибсетей», вы можете «прокачать» свой тариф — добавить скорость интернета, перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами, подключить тематические ТВ-пакеты или купить годовой абонемент на интернет. Во всех этих случаях вы также становитесь участником розыгрыша.

По вопросам подключения можно обратиться в офис компании или позвонить по телефону: 8-960-946-6029.

Год назад «Сибсети» провели ребрендинг, который подчеркнул ценности компании: абонент — на первом месте, а сам провайдер — дружелюбный и с быстрой реакцией, который не боится экспериментов. Ребрендинг сопровождался масштабной модернизацией оборудования и резервированием сети.

Обновления были и в этом году:

«Сибсети» выпустили программу лояльности — абоненты получают бонусы за активность, которые могут потратить на продукты и услуги. Дали абонентам возможность управления услугами и доступ к контенту с мобильных устройств благодаря семейству удобных приложений. Сервис высоко оценили — рейтинг мобильного личного кабинета «Мои Сибсети» составляет 4,8/4,9 балла из 5 в магазинах приложений. Сократили время ожидания ответа на обращения пользователей, во многом благодаря развитию неголосовых сервисов — чаты, мессенджеры, приложение. Повысили качество работы технического персонала с помощью проекта «Участковый сервис», в рамках которого каждый техник отвечает за свою территорию.

Сейчас «Сибсети» — это:

— стабильный и качественный интернет;

— домашний кинотеатр: доступ к тысячам фильмов и сериалов на основе партнёрских подписок;

— 140+ популярных ТВ-каналов;

— выгодная рассрочка на новые роутеры и приставки;

— доступ к соцсетям и мессенджерам при любом балансе.

Дополнительно вы можете увеличить скорость интернета или число каналов, подключить тематические ТВ-пакеты с уникальным контентом — спорт, кино и многое другое.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ООО «Сибирские сети»