Барнаульцы не верят, что с повышением цен на проезд улучшится сервис в общественном транспорте

Житель Барнаула пожаловался на трамвай, с потолка у которого капает на сиденья, а также поинтересовался у других горожан, станет ли ситуация с транспортом лучше, когда в городе снова поднимут цены на проезд. Сообщение об этом появилось в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

«Как думаете, если поднимут цену за проезд, заделают дыры в общественном транспорте, чтобы вода с потолка не капала?» — поинтересовался автор сообщения, прикрепив к нему видео.

В комментариях пользователи усомнились в том, что повышение цен на проезд благоприятно скажется на качестве сервиса.

«Нет. Никто ничего не заделает» — «Вряд ли» — «Нет конечно. В лучшем случае, водосток могут сделать» — «В лучшем случае жвачкой дырку залепят» — «Как только новый транспорт закупят, так не будет капать. Ресурс [нынешнего] транспорта давно выработан» — «И не надейтесь даже, ничего не изменится» — «Вам цену подними, ещё и дыры заделай», — пишут горожане.

Новости

Общество «В условиях выживания». Почему перевозчики снова хотят поднять цены на проезд в транспорте Барнаула?

В ноябре сообщалось, что глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с перевозчиками текущую ситуацию по работе общественного транспорта и поручил вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию города Барнаула вопрос о пересмотре цены на проезд. Некоторые перевозчики предлагают повысить тарифы на 5 или 6 рублей. Другие же заявляли, что для компенсации затрат на запчасти и повышение зарплат хватит и одного рубля.

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в интервью amic.ru выразил мнение, что тарифы на проезд в Барнауле необходимо повышать до 30-32 рублей, чтобы перевозчики могли закупить новые автобусы и трамваи.