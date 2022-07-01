Барнаульцы недовольны изменением маршрута 76-го автобуса
По словам людей, которые живут на улице Шумакова, без пересадок у них ездить уже не получается
1 июля 2022, 16:53, Илья Звягинцев
Жители Барнаула недовольны изменением маршрута автобуса № 76. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «В курсе 22».
«С 1 июля убрали маршрут № 76 с такого крупного района, как ул. Шумакова, и как теперь добираться без пересадки? Мало того что он чуть ли не единственный в том районе, так на него люди шли с новостроек с ул. Власихинской. Давайте все маршруты в городе уберём на ул. Ускова», — написал недовольный горожанин.
Напомним, что по обновлённому маршруту автобусы доезжают до спорткомплекса «Темп» с заездом на улицы Сергея Ускова, Взлётную, Северный Власихинский проезд.
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