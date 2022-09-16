Барнаульцы недовольны курящими водителями общественного транспорта

Жители Барнаула в социальных сетях жалуются на курящих водителей общественного транспорта. Аналогичные жалобы поступили сразу на несколько маршрутов.

«Хочу пожаловаться на водителей маршрута № 41... Каждое утро, и не только утро, садясь в эту маршрутку, создаётся впечатление, что это не автобус, а общественная курилка!» — написала возмущённая горожанка в сообществе Barnaul22.

Она добавила, что страдает от аллергии на табачный дым, а запах от курения расходится по всему салону.

Также горожане пожаловались на водителей трамваев № 7, которые постоянно курят у остановки «Онкоцентр „Надежда“».

Ещё одна жалоба на грязные и прокуренные салоны поступила на автобусы маршрута № 59.

Во всех случаях горожане утверждают, что обращение в диспетчерскую не дало никакого результата.